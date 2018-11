Siracusa, appalto rifiuti: sindacati preoccupati per i lavoratori

Il servizio di raccolta rifiuti in città sarà nelle mani dell'Igm per gli ultimi dieci giorni, poi scadrà la proroga e passerà alla nuova ditta che si è aggiudicata l'appalto.

"Ma nessun segnale arriva dall'amministrazione comunale. - dicono i sindacati FP Cgil, FIT Cisl, UILtrasporti e Fiadel - Una situazione di stallo che il sindacato vuole rimuovere per dare maggiore chiarezza e serenità ai lavoratori".

Per questo, i sindacati hanno protocollato una richiesta di incontro urgente al Dirigente comunale del Settore e all'assessore Pierpaolo Coppa.

"Riscontriamo - si legge nella nota inviata - che ad oggi nessuna notizia ci è pervenuta riguardanti possibili iniziative, da definire, sulla vicenda, creando forti perplessità sulle tempistiche per espletare quanto previsto dalle normative vigenti in riferimento a un possibile nuovo affidamento del servizio.

Nello specifico - precisano i rappresentanti sindacali - tutte le attività connesse al passaggio del personale,visite mediche,consegna Indumenti, sede/cantiere e altro in conformità come da D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ,testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori, non è stato programmato visto che il tutto richiede delle fasi non compatibili con la data del 01 Dicembre 2018".