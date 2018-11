Toninelli in Sicilia: "nomineremo commissario per emergenza strade"

Lo Stato torna a interessarsi di Sicilia e di siciliani, per le strade provinciali e la lotta al dissesto idrogeologico. Per quest’ultimo abbiamo nominato un commissario straordinario anche per la Sicilia, e stiamo attendendo che da Regione, province e comuni mandino al presidente del Consiglio i progetti per stanziare le risorse che già ci sono. Dall’altra parte lo stato addirittura di guerra, e non emergenziale, in cui versano le migliaia di strade provinciali siciliane ci obbliga a fare un passo avanti. Lo faremo attraverso l’Anas e attraverso la nomina di un commissario straordinario che gestirà in emergenza una situazione che evidentemente è emergenziale. Vogliamo dare a tutti i siciliani la possibilità di sposarsi sulle strade con quella normalità che oggi non hanno”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ieri e oggi è stato impegnato in Sicilia in una due giorni di sopralluoghi per osservare da vicino le criticità del sistema di collegamenti nelle province di Palermo e Agrigento.