Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia, a Siracusa il corteo

Anche a Siracusa si è celebrata l'undicesima Marcia dei diritti dei bambini, organizzata dalle realtà associative e cooperative della rete degli Amici di Siracusa Città Educativa e dal comune di Siracusa.

In bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi di Siracusa ed una delegazione di 70 bambini di Priolo hanno sfilato in corteo, dal Campo Scuola Pippo Di Natale, fino a piazza Santa Lucia.

La giornata si inserisce quest'anno nella settimana del Festival dell'Educazione "Sulle orme di Pino Pennisi", che si svolge dal 19 al 25 novembre presso l'Urban Center ed è dedicato all'incomparabile opera dell'animatore culturale scomparso nel giugno scorso.

" Bisogna lavorare insieme per consegnare un mondo migliore ai bimbi e le bimbe e noi ci stiamo impegnando affinchè ciò avvenga. Questa settimana continuerà all'insegna della formazione, dei laboratori e dei seminari su tematiche quali diversità, differenze, inclusione, rispetto e tanto ancora.Le associazione e copperative del terzo settore saranno sempre in prima fila per tutelare i diritti dei più piccoli" a sostenerlo Cristina Aripoli refente delle associazioni amici di Città Educativa.

Presente il sindaco Italia