Augusta, operazione "Lungomare liberato" all'ex Idroscalo: sequestrate 60 imbarcazioni, 12 pontili e 3 roulotte. LE FOTO

L'ex Idroscalo, all'interno del porto di Augusta oggetto del prosieguo dell'operazione della Guardia Costiera "Lungomare liberato".

Come nel precedente intervento, svolto sui lungomari Paradiso, Rossini e Granatello, sono state in prima battuta apposte diffide su tutte le imbarcazioni non iscritte nei registri marittimi e collocate illegittimamente, in forma stabile, sul demanio marittimo, su tutti i gavitelli d’ormeggio presenti e, stavolta, anche sui pontili realizzati indebitamente e sulle roulotte parcheggiate.

In 60 hanno provveduto a rimuovere volontariamente le imbarcazioni. Per le restanti 40, 20 sull'arenile e 20 in acqua, è scattato il sequestro. Identico provvedimento per 12 pontili e 3 roulotte.

Nell'intervento è stato impegnato personale della Guardia Costiera, un’unità navale militare della Guardia Costiera, un Nucleo di Operatori Subacquei sempre della Guardia Costiera, agenti del Commissariato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Adesso sarà richiesta all’Autorità di Sistema Portuale di Augusta la bonifica delle aree.