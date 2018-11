Canicattini Bagni, Consiglio comunale chiamato a discutere sull'ubicazione del nuovo ospedale di Siracusa

La decisione di realizzare il nuovo ospedale di Siracusa alla Pizzuta continua fare discutere nei Comuni della zona montana.

La Conferenza dei Capigruppo consiliari di Canicattini Bagni ha deciso, infatti, di discutere sul futuro della nuova struttura ospedaliera, nella seduta del Consiglio Comunale convocata per il 30 Novembre prossimo.

La decisione della Conferenza dei Capigruppo fa seguito all’incontro che i Sindaci dell’Unione hanno tenuto a Canicattini Bagni per chiedere al Sindaco di Siracusa la convocazione della Conferenza dei Sindaci del Di-stretto Socio Sanitario e l'intervento dell’Asp.

"Sul futuro del nuovo ospedale di Siracusa c’è bisogno di scelte condivise anche con gli altri Comuni del Distretto - ha sottolineato il Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta – né tantomeno il declassamento da ospedale di secondo livello a primo livello può essere una pregiudiziale, piuttosto uno sprono per riportare la struttura ospedaliera siracusana ai più alti indici qualitativi e di efficienza, da “spoke” a “hub”, com’è giusto che sia in un territorio ampio che, di per sé, presenta forti criticità, dalla presenza del polo petrolchimico al rischio simico".