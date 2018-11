Siracusa, domani si celebra la Virgo Fidelis: Patrona dell’Arma dei Carabinieri

La celebrazione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, si svolgerà domani 21 novembre 2018, alle ore 10,00, nella Chiesa Sacro Cuore di Siracusa, in occasione del 77° anniversario della Battaglia di Culqualber e della “Giornata dell’Orfano”.

La funzione religiosa sarà celebrata alla presenza delle Autorità civili e militari della provincia, dei Carabinieri, in servizio ed in congedo, di Siracusa e dei loro familiari.