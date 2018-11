Siracusa, arrestato 4 giorni fa torna a spacciare: in manette 24enne

Era stato arrestato solo 4 giorni fa per lo stesso reato perpetrato con lo stesso modus operandi. Per lui, Tommaso Liotta, 24 anni, disoccupato, con precedenti, ieri, sono scattate le manette per spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre vendeva dosi di droga ad assuntori locali in Piazza San Metodio.

Dopo aver effettuato una perquisizione personale ed un’ispezione della zona circostante, i militari hanno rinvenuto 13 dosi di marijuana confezionate singolarmente e nascoste all’interno di una cavità del tronco di una palma. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari