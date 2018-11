Siracusa, trasporta prodotto ittico senza tracciabiità e in un mezzo non autorizzato: sanzioni per 4.500 euro

Trasportava 32 chili di prodotto ittico senza tracciabilità e in un mezzo sprovvisto di qualsiasi autorizzazione sanitaria.

Da qui due sanzioni la prima di 1.500 euro e la seconda di 3.000 euro da parte di militari della Sezione Polizia Marittima della Guardia Costiera di Siracusa, che, durante un’attività di controllo, hanno bloccato ed ispezionato un mezzo isotermico in transito per le vie cittadine. Il prodotto ittico è stato sequestrato e sottoposto a visita organolettica da parte di personale dell’Asp che, giudicandolo inadatto al consumo umano poiché di dubbia provenienza, ne ha disposto la distruzione.