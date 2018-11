Siracusa, l'Ugl chiede incontro urgente sul servizio di igiene urbana

In fibrillazione i dipendenti Igm per l'avvicinarsi del cambio appalto nel servizio di igiene urbana a Siracusa.

L'Ugl ha chiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale per avere una serie di informazioni, "soprattutto - scrive il segretario Antonio Galioto - a seguito di quanto emerso nella riunione di ieri". I lavoratori hanno già ricevuto da Igm le lettere di preavviso di licenziamento con la comunicazione che dal primo dicembre dovrebbe entrare in servizio la Tekra.

Il segretario dell'Ugl vuole avere chiarimenti da parte dell'amministrazione ma anche da parte della Tekra.