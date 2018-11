Siracusa, Euro Cup: domani gara 1 dei quarti tra Ortigia e Vouliagmeni

Appuntamento importante domani per l'Ortigia di pallanuoto. E' in programma alla "Paolo Caldarella" la gara 1 de dei quarti di finale di Euro Cup contro i forti greci del Vouliagmeni. Inizio previsto alle 19.30.

“Continuiamo a vivere questa splendida avventura – commenta il tecnico siracusano Piccardo – è un evento storico per il club e il primo traguardo del genere in 90 anni di storia della squadra maschile. Ci giochiamo un quarto di finale contro la seconda squadra greca che, ricordiamo, arriva direttamente all’Euro Cup dalla Champions League. È una squadra di assoluto livello che si presenta con un roster incredibile. Quattro ragazzi freschi di mondiale giovanile, un portiere australiano di grande spessore, Afroudakis e altri giocatori esperti. Insomma, giochiamo contro un’ottima squadra e siamo consapevoli che non potremo concederci nessuna distrazione o calo di tensione. Venderemo cara la pelle per questo appuntamento di richiamo per la città e, credo di poter dire, per tutta la Sicilia.”

Il match sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia.