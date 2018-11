Siracusa, progetto su collegato ambientale: CasaRossa pungola l'amministrazione comunale

Un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Italia e all'assessore alla Mobilità Randazzo per conoscere tempi e modalità di realizzazione del progetto relativo al Collegato Ambientale.

E' stata presentata dal coordinamento politico CasaRossa: "Il progetto pensato per la riqualificazione del territorio urbano siracusano e per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini - si legge nella nota del coordinamento - prevede la creazione di una pista ciclabile nella zona alta della città, l’acquisto di nuovi bus elettrici, lo sviluppo del cosiddetto “Carpooling”, l’incremento del servizio “Piedibus” e un’implementazione di ulteriori progetti di info-mobilità. Pare che tutto sia fermo e non vorremmo che la città veda sfumare l’ennesimo finanziamento utile alla sua comunità. Il costo dell’intero progetto - continua il documento - è di circa 1.700.000 euro, di cui un milione interamente coperto dal Ministero dell’Ambiente. Senza dimenticare che il Comune di Siracusa ha beneficiato di un ulteriore finanziamento, un altro milione di euro circa, previsto dall’Accordo di Programma Quadro per i Comuni con problematiche ambientali, da investire proprio sulla mobilità sostenibile".