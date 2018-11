Lentini, trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana: 22enne denunciato

Trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana, è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 22enne di Melilli fermato in via dello Stadio alle due e trenta di questa notte a bordo di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 22,85 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento della droga.