Augusta, smantellato il punto di accoglienza al Porto commerciale

Il Porto commerciale di Augusta liberato dalle tende che fino ad alcuni mesi fa accoglievano i migranti sbarcati sulle nostre coste per le operazioni di primo soccorso. Sono state smobilitate dal Dipartimento Regionale di Protezione civile.

Ne dà notizia sulla sua pagina facebook, il sndaco Cettina Di Pietro.

"Si proseguirà, man mano - riferisce - con l'eliminazione di tutte le altre strutture amovibili. Si chiude questo capitolo con l'impegno e l'auspicio - continua - che la vocazione commerciale dell'infrastruttura portuale possa, finalmente, trovare la giusta dimensione determinando l'avvio di una nuova fase in cui il nostro porto possa affermarsi negli ambiti in cui merita e, non di certo, come porto di sbarco".