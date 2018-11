Siracusa, Tdor: al cineforum di Arcigay “The Danish Girl”

Anche a Siracusa si celebra la Transgender Day of Remembrance, giornata internazionale per ricordare le vittime di transfobia, introdotta in memoria di Rita Hester.

Arcigay Siracusa, in collaborazione con la rete degli studenti medi e l'associazione Rea (Rete Empowerment attiva), ha organizzato un cineforum in programma per domenica 25 novembre alle ore 17 presso il Punto G sito in via Landolina, 1.

Dopo la proiezione della pellicola cinematografica del 2015 “The Danish Girl” seguirà un dibattito, che vedrà ospite Nat Osman, con l’obiettivo legato alla salvaguardia del diritto alla autodeterminazione delle persone transessuali e la loro dignità di cittadine e cittadini.

"Credo fermamente – dice il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini – che con il passare gli anni il TDOR stia acquisendo un significato sempre più forte ed importante che vuole vedere sparire non solo il pregiudizio sociale della omotransfobia ma soprattutto la voglia ed il bisogno di educare alla diversità escludendo ogni tipo di triste discriminazione affinché certi atti di violenza sia verbale sia fisica possano cessare in maniera definitiva".