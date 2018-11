Siracusa, Ztl, pass a fruitori ristoranti: il Consiglio comunale dice No. Assente quasi tutta l'Amministrazione, è protesta. Cade il numero legale, ma si procede

Dirigenti comunali assenti, Giunta altrettanto. Comincia così il Consiglio comunale, ieri sera, a Palazzo Vermexio, con un malcontento generale tra gli occupanti dei banchi in Aula.

Dei vari punti all'ordine del giorno discutere di qualcosa è veramente difficile oltre che inutile. Un organo consiliare lasciato solo in Aula con interrogazioni alle quali nessuno risponderà.

L'atmosfera è di imbarazzo. Ci si è riuniti per poi? Nessuno con cui dialogare, al massimo solo una chiacchierata tra colleghi di Aula, ma nessuna risposta dall'Amministrazione, o da un dirigente.

I consiglieri non ci stanno e con un passa voce generale decidono di votare il rinvio, annunciano di voler abbandonare l'Aula e in più dichiarano di voler rinunciare al gettone di presenza per una seduta definita "inutile".

Con oltre un'ora di ritardo arriva il vice sindaco Giovanni Randazzo. I capi gruppo si riuniscono per capire come e se continuare. Dieci minuti di pausa, la seduta continua. Ma c'è solo un unico punto "trattabile", quello della Ztl aperta per chi usufruisce di pizzeria e ristoranti proposta dal consigliere Zappalà.

Con 14 astenuti e 3 favorevoli, la proposta di Zappalà viene bocciata. Lui abbandona l'Aula e cade il numero legale, ma la seduta va avanti. Si parla dei dissuasori stradali, e tutti si guardano in faccia perchè tutti dubitano sulla continuazione dei lavori nonostante la mancanza del numero legale.

Poi si decide di riaggiornare a domani alle ore 18.

Nota a margine gli equilibri politici in Aula con altre spaccature che si sono consumate. All'opposizione Progetto Siracusa, Cantiere Siracusa e Siracusa Protagonista con Vinciullo abbandonano l'Aula per protesta, mentre rimangono dentro, e quindi in disaccordo con la scelta di disertare, Amo Siracusa e Forza Italia. Tra i consiglieri di maggioranza la proposta di Zappalà alla quale si oppongono i consiglieri Buonomo e Buccheri, cosa non troppo apprezzata dallo stesso Zappalà, che etichetta Buccheri "giovanotto pieno di grinta".

In barba ai gruppi, alle alleanze e chi più ne ha più ne metta. Ciascuno corre solo, tutti per uno, uno per uno.