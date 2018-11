Siracusa, una metro da Corso Gelone a Targia per decongestionare il traffico

Una linea metro1 CorsoGelone/Targia per migliorare la qualità della vita dei cittadini, decongestionare le vie cittadine, risparmiare tempo, ottimizzare i costi, ridurre lo stress e soprattutto rispettare l'ambiente. A suggerirla è il consigliere comunale Carlo Gradenigo.

"Un percorso già esistente - scrive Gradenigo - si sviluppa attraverso una lunga galleria sotterranea che taglia tutta la città da sud a nord. Un asse importantissimo dotato di doppio binario elettrificato e servito da numerosi treni che compiono la tratta da Siracusa ad Augusta. Un'infrastruttura poco utilizzata e che potrebbe risolvere in parte l'annoso problema delle interminabili code di auto a Targia. Sviluppare un grande parcheggio scambiatore in corrispondenza della stazione Targia come previsto dal PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) mediante l'utilizzo dei fondi strutturali e mettere in piedi (di comune accordo con gli stabilimenti industriali) un servizio di bus navetta da Targia/Priolo agli Impianti, in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita dei lavoratori, - conclude - potrebbe rappresentare una soluzione intermodale capace di collegare in pochi minuti il centro città ad uno dei principali luoghi di lavoro di migliaia di siracusani".