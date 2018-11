Siracusa, Uno sguardo sulla terapia riabilitativa: il convegno 23 e 24 novembre

Si svolgerà il 23 e il 24 novembre, a Siracusa, all'Urban Center, in via Nino Bixio, il convegno “Uno sguardo sulla terapia riabilitativa: stato dell’arte e prospettive per il futuro” organizzato dalla cooperativa sociale "Amica".

L'evento, che gode dei patrocini del Comune di Siracusa, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Siracusa e dell’Associazione italiana riabilitazione sanitaria, vedrà alternarsi specialisti di fama internazionale nei settori medico, riabilitativo, legale, sociale legati alla disabilità, la società cooperativa, guidata da Mariella Procopio, ha voluto celebrare il ventennale della stipula della convenzione con l’Asp 8, per l’erogazione in provincia di servizi riabilitativi, per adulti e bambini.

La giornata inaugurale prevede l’esibizione di alunni dell’indirizzo musicale del Liceo classico Gargallo di Siracusa.

Nella giornata di chiusura l’intervallo musicale sarà curato da Alfina Presta e Stefania Licciardello, presentate da Piero Ristagno, dell’associazione “Neon”.