Noto firma protocollo d'intesa con Palmi e Cerreto Sannita

I comuni di Noto, Palmi (Reggio Calabria) e Cerreto Sannita (Benevento) hanno firmato un accordo di collaborazione per condividere buone pratiche di valorizzazione turistica partendo dalle esperienze del passato.

L’accordo è stato formalizzato sabato pomeriggio nel Palazzo del Genio di Cerreto Sannita, alla presenza dei sindaci dei 3 comuni: Corrado Bonfanti per Noto, Giuseppe Ranuccio per Palmi e Giovanni Parente per Cerretto Sannita. Erano presenti anche altri 10 sindaci della Valle del Titerno e della Valle Telesina, oltre alla deputazione Sannita.

"Stiamo lavorando a un progetto ambizioso - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - tra comunità che vogliono condividere le proprie esperienze e cercare assieme nuove opportunità di sviluppo. È una sfida importante che ci auguriamo di vincere".

Il protocollo d’intesa consiste in un accordo di reciproca collaborazione in un progetto di innovazione turistico-culturale e urbana che punti all’identità dei luoghi e alla loro storia urbana e di sviluppo socio-economico.

Prossimo appuntamento a Palmi nei primi mesi del 2019 e poi altro incontro a Noto, in primavera inoltrata.