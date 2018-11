Otto pattuglie e 16 militari, al setaccio il territorio di Avola

Otto pattuglie e 16 militari, nella notte appena trascorsa, per un controllo approfondito del territorio di Avola.

Tra le violazioni maggiormente riscontrate infrazioni al codice della strada, evasione per coloro che sono sottoposti ai domiciliari, e altro ancora.

Un catanese, S.G., 43 anni, con precedenti, è stato denunciato, perchè trovato in possesso di un coltello a serramanico; due persone C.G. e L.C. entrambi avolesi,sono stati denunciati perchè trovati allacciati abusivamente alla rete elettrica. Un altro individuo P.S., 65 anni, avolese, è stato denunciato per avere rubato 90 chili di limoni da un terreno. La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Infine due persone G.E, 22 anni, siracusano, e T.B., avolese, entrambi con precedenti di polizia, sono state colte alla guida dei rispettivi veicoli sprovvisti di patente di guida: denunciati.

Utilizzato anche l'etilometro.