Vicende giudiziarie Faranda-Getulio, Confindustria Siracusa: "salvaguardiamo corrette relazioni con il sindacato"

"Confindustria Siracusa continuerà a tenere costruttive relazioni industriali con le Organizzazioni Sindacali, attraverso un proficuo dialogo che in più occasioni e di recente con il “Patto per la fabbrica” ha consentito e consentirà di salvaguardare la competitività delle nostre imprese e l’occupazione in un periodo, come quello attuale, di profondi cambiamenti sociali". Commenta così Confindustria Siracusa la notizia delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i due sindacalisti Faranda e Getulio.

"Siamo fiduciosi che la magistratura saprà rapidamente fare piena luce sulla vicenda e accertare le responsabilità degli interessati. - si legge in una nota a firma di Confindustria - Siamo anche convinti che il comportamento dei singoli non può portare a generalizzare, coinvolgendo nella loro interezza le Organizzazioni Sindacali che da 70 anni sono attori fondamentali della storia industriale di Siracusa con cui abbiamo, nella diversità e nel rispetto dei ruoli, affrontato e risolto tantissime vertenze, anche complesse, per salvaguardare imprese e posti di lavoro".