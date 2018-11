Morire (avvelenati) di lavoro, il triangolo industriale Siracusano su Rai3. VIDEO

Il lavoro, il ricatto, l'aria avvelenata, i suoli contaminati, la morte, la disperazione, la strage. Tutto questo e molto altro ieri sera in onda su Rai Tre nel programma I dieci comandamenti di Domenico Iannaccone, all'interno del servizio Pane nostro. I riflettori della Rai nel triangolo della morte a Siracusa hanno scattato una fotografia che indignato e spaventato i cittadini.

L'articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Fino a che punto però è lecito accettare ogni condizione pur di lavorare? - si legge sul sito della Rai - Si può vivere se quello che ci viene offerto è avvelenato? "Pane nostro" è un viaggio nel lavoro che non lascia scelta. Augusta, Priolo, Melilli sono il simbolo del ricatto occupazionale. In questo tratto di costa a due passi da Siracusa patrimonio UNESCO, si trova il più grande insediamento petrolchimico d'Europa, promessa di benessere e progresso. La storia purtroppo è andata diversamente. Oggi questa lingua di terra è tra le più inquinate d'Europa. Mutazioni genetiche nei pesci, malformazioni neonatali e cancro sono lo scenario di morte di questo pezzo di Sicilia contaminato. Tra denunce inascoltate e assenza delle istituzioni, pochi sono quelli che riescono a far sentire la propria voce. Don Palmiro Prisutto è una di queste. In assenza di un registro tumori è lui che da anni aggiorna la triste lista dei morti di cancro