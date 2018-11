Mafia e scommesse, arresti e sequestri anche a Siracusa

Sono scattati 20 sequestri preventivi in agenzie di scommesse nella provincia di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa. I sequestri scattati all'alba nell'ambito dell'operazione "Domino" delle procure di Catania, Bari e Reggio Calabria contro i giochi on line controllati dalle mafie. Eseguite questa mattina anche 29 provvedimenti restrittivi.

Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, la truffa aggravata ai danni dello Stato, il riciclaggio, l'intestazione fittizia di beni, nonchè per il connesso reato-fine di truffa ai danni dello Stato in concorso con l'aggravante di avere favorita la cosca mafiosa dei Cappello-Bonaccorsi, consentendone, in maniera determinante, l'infiltrazione e l'espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.

Nei giorni scorsi arresti e sequestri anche a Floridia e Priolo