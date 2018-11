Minniti si candida alla segreteria nazionale del Pd

"La mia famiglia ha una piccola resistenza sull'idea che io abbia deciso di candidarmi", afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, a "In mezz'ora in più" su Rai 3.

"Io sono Marco Minniti penso di aver dimostrato in questi anni di aver una capacità di autonomia politica e una cosa che non si può dire è che io non abbia dimostrato carattere", risponde a chi gli chiede se lui sia il candidato di Renzi.

"Quando sarà noto il documento vedremo le firme e non saranno solo quelle di un'area politica per me il riferimento sono i sindaci. La mia candidatura non è espressione di una corrente o di un'area politica, io discuto con il partito così com'è", aggiunge Minniti a proposito della raccolta di firme di 551 sindaci a sostegno della sua candidatura.