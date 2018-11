Siracusa, Pd: entro domani sera l'ufficializzazione delle candidature alla segreteria provinciale, eppure tutto tace

Entro le 20 di domani sera, martedì 20 novembre, dovranno essere ufficializzate le candidature alla segreteria provinciale del Partito democratico di Siracusa. Eppure tutto tace: non c'è dibattito, di nessun genere. Sembra quasi che l'argomento non interessi nessuno.

Qualche movimento sotto traccia pare, però, ci sia.

Secondo rumors che circolano in queste ore, ci sono alcuni nomi sui tavoli delle diverse aree del partito e fanno riferimento ai candidati alla segreteria nazionale, Martina, Zingaretti e Minniti. Per quanto riguarda l'area collegata a Maurizio Martina, il nome proposto sarebbe quello di Roberto Bruno, sindaco di Pachino, che potrebbe ricevere anche l'appoggio dell'area di sinistra più vasta. L'area Dem sarebbe orientata a candidare il prof. Salvo Adorno. Nulla trapela, invece, almeno finora, dall'area Cafeo - Foti, che a livello nazionale potrebbe sostenere la candidatura di Martina e che sul locale potrebbe decidere di sostenere Roberto Bruno o spaccarsi al suo interno e fare scelte diverse. L'area Renzi pare estraniata, pronta a seguire il suo leader nel percorso che la porterà "oltre il Pd".

Al momento non compare tra i nomi possibili dei candidati alla segreteria nessun nome femminile, eppure personalità di spessore nel Pd siracusano non mancano.

Dopo la presentazione ufficiale delle candidature, si svolgeranno i congressi dei circoli, che eleggeranno i candidati al congresso provinciale. Si costituirà così l'assemblea che eleggerà il segretario provinciale dl Partito Democratico