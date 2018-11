Siracusa, Lucio Salvatore Ficarra è il nuovo manager dell'Asp

Riunione straordinaria della giunta regionale oggi a Catania per la nomina dei nuovi manager della sanità siciliana.

Per l'Asp di Siracusa è stato designato Lucio Salvatore Ficarra.

Il criterio seguito dal governo è stato quello di non riconfermare nei propri ruoli coloro che erano stati designati dal precedente governo.

Ancora definire le scelte nei policlinici di Palermo, Catania e Messina.

Queste le altre nomine:

Asp di Palermo: Daniela Faraoni

Asp di Catania: Maurizio Lanza

Aspe di Messina: Paolo La Paglia

Asp di Agrigento: Giorgio Santonocito

Asp di Caltanissetta: Alessandro Caltagirone

Asp di Enna: Francesco Iudica

Asp di Ragusa: Angelo Aliquò

Asp dArnas Civico di Palermo: Roberto Colletti

Villa Sofia-Cervello di Palermo: Walter Messina

Cannizzaro di Catania: Salvatore Giuffrida

Garibaldi di Catania: Fabio De Nicola

Papardo di Messina: Mario Paino

Irccs Bonino Pulejo di Messina: Vincenzo Baronei Trapani: Fabio Damiani