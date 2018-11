Ferla premiata a Vienna come buona pratica di accoglienza turistica

Hotel Village, BorgoAlbergo , il progetto di Ferla, nato nel 2015, è stato considerato esempio di politica innovativa per le buone pratiche di accoglienza turistica e sviluppo economico del territorio. Il riconoscimento è arrivato nell'ambito della seconda edizione del contest europeo "The Innovation in Politics Awards" a Vienna durante la quale 80 buone pratiche di politica innovativa in Europa sono state premiate.

I progetti giunti in finale sono stati votati da una giuria di 1.053 cittadini europei che, tra oltre 600 candidature, li ha selezionati per ricevere il riconoscimento europeo per la buona politica. Otto le categorie in gara, Ferla ha partecipato nella categoria "prosperità". A ricevere il riconoscimento la delegazione formata dal Sindaco, Michelangelo Giansiracusa, del Vicesindaco Giuseppe Malignaggi e dall'Assessore Rita Lo Monaco,

BorgoAlbergo è il primo paese albergo del Sud Italia, che con la formula dell’ospitalità diffusa offre case in affitto a tutti i turisti che desiderano vivere un’esperienza di visita più autentica, affiancati da “tutor” locali, una buona pratica bottom-up di "economia circolare" che mette in prima linea la comunità nell'accoglienza dei visitatori.

"Un'esperienza intensa e indescrivibile - racconta il Sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa. Un piccolo borgo della Sicilia, quale il paese che guido, è riuscito a destare l'attenzione dell'Europa,sono fiero di rappresentare una comunità che si ingegna con creatività e coraggio".