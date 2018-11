Noto, rimproverato perché fumava all'interno di un bar: spara al titolare

Entra nel bar fumando, viene ripreso dal titolare del locale e lui, per tutta risposta estrae una pistola e spara due colpi al suo indirizzo.

La sparatoria si è verificata ieri sera all'interno del bar La Vegas, a Noto: per fortuna i colpi non sono andati a segno. Dopo di ciò l'uomo si è dileguato.

Il 28enne è stato rintracciato poco dopo mentre si aggirava le le vie del centro: è stato fermato e condotto n caserma.