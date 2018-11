Siracusa, l'Eurialo perde 3-0 il derby con l'Holimpia

Basta un'ora all'Holimpia per avere ragione dell’Eurialo. La stracittadina termina 3-0 per le biancazzurre, che hanno palesato una netta superiorità tecnica. La squadra di Viviana Olindo ha fatto ciò che ha potuto, mettendoci impegno e buona volontà, ma a fare la differenza, oltre alla qualità delle schiacciatrici dell’Holimpia, è stata anche la battuta di Federica Franzò (specie nel primo set) e le difficoltà in ricezione delle verdeblù.

Avvio di set equilibrato fino al 6-4, poi l’Holimpia inserisce la marcia giusto e mette a segno 11 punti consecutivi. L’Eurialo rompe il digiuno con il bagher di Farinata, ma è solo un episodio in un primo parziale che termina 25-8. Nella fase iniziale del secondo set Eurialo due volte in vantaggio, poi però l’Holimpia ricomincia a macinare gioco e punti, portandosi sul 18-6. Un calo di concentrazione delle padrone di casa favorisce il parziale ritorno delle verdeblù che, con grinta e orgoglio si portano sul -7: 19-12. Troppo tardi però per sperare in una rimonta ed il parziale termina 25-13. Non muta la fisionomia del match nel terzo set, con partenza ad armi pari, largo vantaggio dell’Holimpia e tardivo risveglio dell’Eurialo, che si ferma a 13, uscendo comunque dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi, soddisfatti per una prestazione che fa ben sperare per il futuro.