Cassibile, nascondeva in casa 13 grammi di cocaina: arrestato

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Giuseppe Floridia, 39anni, già noto alle forze dell'ordine, che ieri è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa. A seguito di una perquisizione nell'abitazione in uso all'uomo, situata a Cassibile, i militari dell'Arma hanno rinvenuto in cucina 41 dosi di cocaina preconfezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 13 grammi. Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio nella zona di Cassibile, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 1200 euro. Floridia è stato ristretto nel carcere di Cavadonna in attesa di rito direttissimo.