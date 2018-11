Il Siracusa torna alla vittoria contro il Bisceglie, 1-0 il finale

Il Siracusa vince 1-0 con il Bisceglie, al termine di una partita non bella che si è vivacizzata solo dalla mezz'ora del secondo tempo. Pochi gli spettatori sugli spalti del De Simone, 1101 il pubblico pagante.

Per la cronaca: al 13' del primo tempo bella azione sulla destra di Daffara, ma il suo pallonetto va di poco alto sulla traversa. Al 17' il Bisceglie si fa vivo con De Sena, di testa a girare, ma la palla va fuori al lato. Al 20' ancora il Bisceglie avanti con il palo di Calandra. Al 30' Catania fa un bel gesto tecnico, ma la palla viene deviata in angolo. Al 42' tiro dal limite su punizione di Vasquez, il portiere respinge, e c'è un batti e ribatti pericoloso in area. Prima il tiro di Catania e poi quello di Celeste vengono respinti.

Nel secondo tempo, al 68', entra Russini per il Siracusa: per lui è un debutto in squadra. Al 69' il tiro di Del Col senza pretese e da fuori aria. Al 70' Vasquez tira, ma il portiere avversario devia. Al 79' è ancora Vasquez in primo piano, tira ad incrociare, ma dalla destra non arriva nessuno per appoggiare la palla in rete.

Al 82' il gol del vantaggio del Siracusa: Catania mette in rete su punizione battuta da Russini. Alla fine, quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia: il Siracusa porta a casa i tre punti.