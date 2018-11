Canicattini Bagni, il 24 Novembre il corso formativo regionale dell’Ordine dei Geologi siciliani

Sarà Canicattini Bagni ad ospitare, il prossimo 24 Novembre 2018, presso l’Aula Consiliare del Comune, il corso formativo dei Geologi siciliani, promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Fondazione Centro Studi del CNG, insieme, per la prima volta in provincia di Siracusa, con il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi.

Il corso, per cui sono previsti 8 crediti APC, riguarda il delicato e alquanto attuale tema dei “Pozzi per acqua: la progettazione e la Norma UNI 11590-2015”, e vedrà la collaborazione dell’Associazione “Acque Sotterranee” (officina ANIPA) ed il patrocinio del Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia.

L’appuntamento formativo, che avrà iniziato alle ore 9:00 e si svilupperà nell’arco della giornata