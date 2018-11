Master Bocconi, una lezione su siti culturali tenuta a Noto

Sono giunti a Noto, oggi, 34 studenti del Master Art ands Management Administration (MAMA) organizzato dall’Università Bocconi di Milano per una lezione dedicata alla gestione dei siti culturali e alle sinergie tra pubblico e privato per la loro valorizzazione.

Si è parlato della crescita turistica di Noto con la proiezione di alcune slides preparate dall’assessore alla Cultura Frankie Terranova.

"Felici ed anche orgogliosi – ha detto l’assessore al Turismo Giusi Solerte – che Noto sia stata scelta dalla Bocconi per parlare di patrimonio culturale a una classe intera di un Master importante come questo. Per noi è un momento di “story telling” che amplifica la visibilità internazionale della città e delle strategie per la governance di un territorio adottate dall’amministrazione Bonfanti. Abbiamo presentato i risultati di una politica economico-culturale virtuosa capace di valorizzare e salvaguardare il patrimonio materiale e immateriale, aumentandone il valore e ponendo così le basi per l’indotto turistico".