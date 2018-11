Carlentini, minore sfugge all'alt: insieme ai genitori inveisce contro i Carabinieri

Sfuggivano all'Alt dei Carabinieri, ma i militari li inseguono. E' successo nei giorni scorsi a Carlentini, durante un posto di blocco in via Scavonetti.

Il motorino, con a bordo un ragazzo, è stato inseguito e raggiunto dopo pochi metri, quando il mezzo si è andato a schiantare contro la saracinesca di un'abitazione privata.

I militari lo hanno identificato, si tratta di un 16enne M.S., e hanno chiesto l’intervento del personale sanitario dell’Ospedale Civile di Lentini.

Il ragazzo, dopo essersi alzato da terra, avrebbe cominciato a inveire contro i Carabinieri, grazie anche al supporto dei genitori arrivati poco prima sul posto.

Il ragazzo ha riportato ferite guaribili in 5 giorni ed è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria minorile per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I genitori sono stati denunciati. Si tratta di M.S., di 36anni, e C.L.S., di 31anni.

All’interno del motociclo è stata trovata una piccola quantità di marijuana