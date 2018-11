Noto, nascondeva eroina e cocaina: arrestato nigeriano

Dopo una breve indagine, i Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione perchè ritenuto presunto pusher. E' successo ieri, quando le operazioni di controllo sono state condotte in ospedale perchè Arimie Jonathan Chukweyem (nigeriano 32enne, in Italia senza fissa dimora, e con precedenti) ha mostrato malessere fisico.

I militari di Noto, insospettiti dal fatto che l'uomo potesse trasportare sostanze stupefacenti all'interno del proprio corpo lo hanno sottoposto a degli esami. Dai controlli è venuto fuori che il 32enne portasse indosso, nascosti nell’ano, 2 ovuli termosaldati di eroina, per un totale complessivo di circa 25 grammi di sostanza stupefacente e 3 ovuli termosaldati di cocaina, per un totale complessivo di circa 35 grammi di stupefacente. Espulsi gli ovuli, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto al Cavadonna.