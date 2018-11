Siracusa, nucleo Polizia municipale per diritti animali: Scrofani "Inversione di priorità"

"Un'inversione di priorità che non ci lascia soddisfatti e denota una mancata visione generale dei problemi reali della città" - Gianluca Scrofani, capogruppo di Cantiere Siracusa commenta così la scelta dell'Amministrazione comunale di istituire un Nucleo speciale per i diritti degli animali.

"Con l'istituzione del nucleo speciale per la tutela degli animali, lodevole iniziativa, capiamo che le priorità dell'amministrazione non sono certamente l’emergenza rifiuti, né la lotta all'abusivismo commerciale ed edilizio, nè la tutela delle coste e del nostro patrimonio, nè il controllo dei parcheggi e del traffico. - dice - Il servizio di raccolta dei rifiuti e della differenziata ha fallito e la città subisce le scelte sbagliate dell' amministrazione che oggi non riesce a controllare le conseguenze, con la grave disfunzione di un servizio essenziale. Assistiamo ad un fenomeno di abusivismo commerciale che ha superato tutti i record. L'abusivismo edilizio è un fenomeno silenzioso, apparentemente innocuo, che sta trasformando la fisionomia del nostro centro storico e della nostra costa, aggravato dalle mutate condizioni climatiche che stanno generando danni gravissimi, evidenziando la necessità di controlli più serrati. La mancanza di controlli capillari nelle aree di parcheggio non favorisce né gli incassi comunali, né il rispetto delle regole".