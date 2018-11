A Rosolini un convegno su “Campagna di sensibilizzazione sulla Prevenzione sismica (Sisma bonus)”

Prosegue l’azione sinergica tra Amministrazione, Comunale Ordine Provinciale degli Architetti, Istituzioni scolastiche e Associazioni varie per sensibilizzare ed informare il più possibile i cittadini al fine di promuovere una nuova cultura della prevenzione sismica sul territorio. Dopo giornata di sensibilizzazione dello scorso 30 settembre durante la quale professionisti esperti della materia hanno fornito per l’intera giornata ai cittadini informazioni sulla sicurezza dei fabbricati e sui benefici fiscali (“sisma bonus”) per interventi volti a migliorare il comportamento sismico delle strutture, adesso è la volta di un convegno organizzato in collaborazione con il Primo Istituto Superiore “Archimede di Rosolini che si terrà presso la Biblioteca dell’Istituto il 23 novembre prossimo a partire dalle ore 9,30 dal tema: “Campagna di sensibilizzazione sulla Prevenzione sismica (Sisma bonus)”.