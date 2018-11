Noto, Giornata del Prematuro: s'illumina di viola la Fontana di Ercole

Da ieri sera, e fino a giovedì 22 novembre, la Fontana di Ercole nell’omonima Villetta di piazza XVI Maggio sarà illuminata di viola. Così Noto partecipa all'ottava Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity Day) in programma oggi. Lo fa illuminando di viola la Fontana di Ercole nell’omonima Villetta di piazza XVI Maggio. La campagna di sensibilizzazione è stata lanciata dall’associazione Genitori Piccoli Giganti in Terapia intensiva neonatale di Siracusa e da Vivere Onlus, coordinamento nazionale delle associazioni per la Neonatologia, in collaborazione con Efcni (European Foundation for the Care of Newborn Infants).

"La nostra amministrazione comunale – spiega l’assessore al Turismo Giusi Solerte – ha aderito con convinzione e trasporto a questa campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione Pi.Gi.Tin. Non è la prima volta che la nostra città sposa iniziative di solidarietà sociale ed ogni volta lo fa con grande apertura e sensibilità verso tematiche di straordinaria valenza, nella matura consapevolezza che la grandezza di una comunità non si misura solo in risultati economici, culturali o turisti, ma anche attraverso la capacità di condivisione di principi e valori, sostenendo le famiglie che si trovano in situazioni difficili da affrontare".