Siracusa, vertenza Set-Impianti: si autosospende il segretario Fiom

A seguito dell'arresto dei sindacalisti Faranda e Getulio per presunta estorsione nella vertenza Set-Impianti/Sinergo, la Polizia ha effettuato un'ispezione negli uffici della Fiom Cgil di Siracusa, finalizzata all'acquisizione della documentazione relativa alla vertenza.

A seguito dell'ispeazione il segretario generale della Fiom, Antonino Recano, ha comunicato alla Segreteria generale della Cgil di Siracusa la sua ferma decisione di autosospendersi da tutti gli incarichi sindacali per consentire una più serena e rapida definizione della vicenda in questione.

Il segretario generale della Cgil di Siracusa Roberto Alosi, conferma la piena fiducia nella condotta del segretario generale della Fiom, Recano.