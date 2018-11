Siracusa, in contrada Cavadonna esonda un corso d'acqua: soccorsi automobilisti e residenti. VIDEO DELL'INTERVENTO

Il forte temporale che ieri tra il pomeriggio e la serata si è abbattuto a Siracusa ha creato non pochi problemi in contrada Cavadonna dove un corso d'acqua ha esondato. Tanti gli automobilisti rimasti in panne con l'auto e i residenti che si sono ritrovati in difficoltà.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Gli interventi di soccorso si sono protratti fino a notte fonda. Al termine i volontari dell'Avcs della Protezione civile, intervenuti anche con i mezzi anfibi, hanno provveduto alla bonifica della zona.