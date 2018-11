Palazzolo Acreide, rinvenuto ordigno bellico: martedì la bonifica

Rinvenuto un ordigno bellico in contrada Bibbia, a Palazzolo Acreide, che sarà fatto brillare, salvo condizioni meteo avverse, martedì 20 alle 8

Necessaria l'interdizione dell'area con un raggio di 2.100 metri dal luogo di rinvenimento della bomba e per 2.000 metri in altezza, che, a partire dalle ore 08.00 del giorno sopra indicato, dovrà essere sgombra di persone e animali, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il traffico, fino a cessazione delle operazione, sarà interdetto sulla Sp 86, all'incrocio con la strada vicinale “Santolio”, e deviato sia in direzione Canicattini Bagni che in direzione Palazzolo Acreide;

- sulla strada statale n. 124 al km 93 +700 (bivio con la strada s.p. n. 86);

- sulla strada “Fiumara Pantalica”, che si innesta sulla strada statale n. 124 all'incirca al km. 94, per l’interdizione dell'accesso veicolare alla predetta strada statale.