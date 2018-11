Solarino, crolla muro perimetrale della scuola media Vittorini: nessun ferito

Il maltempo di ieri sera a Solarino ha causato il crollo del muro perimetrale della scuola media, all’angolo tra via Amendola e via Puccini. Per pura fortuna nessuno passava di lì in quell'istante.

Il Sindaco, presente sul posto sin dai primi minuti, ha immediatamente attivato tutti gli interventi necessari. Sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, la Polizia municipale, il Gruppo comunale di Protezione civile e l’Ufficio tecnico comunale. Il Sindaco ha inoltre da subito informato la Soris (sala operativa regionale della protezione civile) della situazione che si è venuta a determinare a causa della pioggia violenta.

L’area è stata messa in sicurezza.