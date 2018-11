Siracusa, violento temporale si abbatte sulla città: strade allagate e traffico nel caos

Un temporale violento si è abbattuto oggi pomeriggio su Siracusa e sulla sua provincia. Tanta la pioggia che è caduta nel giro di pochi minuti. Le strade si sono in poco tempo allagate, rendendo difficoltosa la circolazione veicolare. Molte le auto in panne e tanti i tombini "esplosi" in diverse strade del capoluogo. File ovunque, soprattutto all'ingresso nord della città. Diversi interventi dei vigili del fuoco per assistere cittadini in difficoltà per strada.

Situazione analoga si è verificata ad Augusta con le strade che sono diventati veri e propri fiumi e in prima serata nei Comuni della zona sud.