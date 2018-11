Francofonte e Buccheri, finanziati 4 cantieri di lavoro

Firmati questa mattina i decreti per l’istituzione di tre Cantieri di Lavoro nel Comune di Francofonte e uno nel Comune di Buccheri. In particolare, il primo cantiere prevede l’impegno di 15 lavoratori per “Servizi tecnici e verde pubblico: strade e marciapiedi comunali, parchi ed immobili comunali, per l’importo di 29.169,02 euro, il secondo, sempre per 15 lavoratori, ha come oggetto “Servizi tecnici – manutenzione infrastrutture comunali, per l’ammontare complessivo di 36.907,36 euro e il terzo, per 11 lavoratori, per Servizi tecnici - Protezione Civile, per l’importo di 18.159,38 euro.

Il cantiere del Comune di Buccheri riguarda 6 lavoratori per il Servizio di manutenzione verde pubblico e decoro urbano, attività di raccolta RSU - manutenzione stradale centro urbano, per l’ammontare complessivo 16.390,05 euro.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo.