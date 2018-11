Siracusa, Ugl su vicende giudiziarie Getulio e Faranda: "Non si persa fiducia nel sindacato"

"Esterrefatta dalle vicende giudiziarie che vedono coinvolti i sindacalisti Getulio e Faranda" - queste le parole del sindacato Ugl di Siracusa. In una nota a firma del segretario Antonio Galioto si legge:

"La Ugl, in vicende simili ed il cui ruolo non è certamente quello di entrare nel merito della vicenda giudiziaria, auspica, pertanto, che la magistratura faccia presto chiarezza nel collettivo interesse e che i lavoratori non perdano la fiducia nel sindacato in chi, come l’Ugl, ha sempre operato e opera tutti i giorni per il rispetto della legalità."