Augusta, discarica abusiva di 50.000 metri quadrati scoperta lungo il fiume Mulinello: ovunque lastre di eternit

Cinquantamila metri quadrati di discarica abusiva con eternit bruciato abbandonato anche dentro il torrente Mulinello nel territorio di Augusta è stata scoperta dalla Guardia di Finanza megarese.

La discarica abusiva di grandi proporzioni per le mappe catastali del Comune era una semplice strada interpoderale. I militari hanno notato la vasta area invasa da rifiuti solidi urbani e industriali, scarti di lavorazione e materiale edile, tutti qualificati come pericolosi per la salute pubblica. Soprattutto l’eternit, presente in grandi quantità. Secondo i finanzieri la situazione sarebbe "fortemente lesiva per l’intero ecosistema che alimenta la qualità dell’aria e dell’acqua in tutta la zona".

Sono in corso gli accertamenti per individuare la proprietà degli appezzamenti di terreno e nel frattempo sono state avviate le opere propedeutiche alla bonifica, alla presenza di personale della locale Asp. La Procura è stata segnalata la sussistenza di reati ambientali. L’area è stata delimitata grazie all’intervento di una squadra di tecnici inviata sul posto dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Augusta