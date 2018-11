Melilli, cocaina, hashish, extasy, marijuana e anfetamina su bus

Cocaina, hashish, extasy, marijuana e anfetamina a bordo di un pullman diretto a Catania. Questa la scoperta della Guardia di Finanza di Siracusa, a seguito di osservazioni effettuate durante i normali controlli. L'operazione è scattata a Melilli con il supporto di “Aquy” e “Primo”, cani antidroga dal fiuto infallibile.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute 180 dosi di cocaina, hashish, extasy marijuana e anfetamina per un peso complessivo di 200 grammi, più centinaia di euro in contanti anch’essi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

Denunciati a piede libero sei persone, e segnalate altre quattro per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di polizia sono state estese anche alle abitazioni di due viaggiatori, uno dei quali, C.L. di 18 anni, è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.