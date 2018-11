Siracusa, riparte la campagna “Questo non è amore”

Anche quest’anno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza continuare nell’opera di valorizzazione della campagna “Questo non è amore” divenuta progettualità a carattere permanente della Polizia di Stato.

Pertanto, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà il 25 novembre, la Direzione Centrale della Polizia Anticrimine ha disposto che in tutte le provincie siano organizzati degli eventi di informazione e sensibilizzazione riguardanti l’argomento.

A Siracusa un primo evento si terrà domani dalle 9.00 alle 13.00 in piazza Archimede dove sarà presente il camper della Polizia di Stato, con a bordo un equipe di poliziotti altamente specializzati, del medico della Polizia, di rappresentanti delle reti antiviolenza e del Codice Rosa dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, dando la possibilità ai cittadini di potersi avvalere degli esperti della Polizia per avere dettagliate informazioni o per poter presentare delle formali denunce.