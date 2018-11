Siracusa, "Pmi Day-Industriamoci": la nona edizione alla Pasam Agrumi

Si è svolto alla Pasam Agrumi l'appuntamento annuale della Piccola impresa di Confindustria Pmi-Industriamoci, giunto alla nona edizione.

Protagonisti dell'evento gli studenti e gli insegnanti dell’I.I.S.S. tecnico e professionale “F. Insolera” di Siracusa.

Nei capannoni della Pasam di Via Elorina a fare gli onori di casa Salvatore Magliocco, giovane imprenditore Vice Presidente della società che ha presentato l’azienda e ha condotto i ragazzi nella visita. L’azienda esporta in tutta Europa il limone IGP di Siracusa e rappresenta una eccellenza per innovazione e sostenibilità ambientale.

Il Presidente della Piccola Industria Seby Bongiovanni, ha introdotto i lavori ricordando come “fare impresa richiede passione, impegno, dedizione, responsabilità e competenze". Presente anche il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, che ha sottolineato come “grazie a questa manifestazione trasmettiamo loro cultura d’impresa. La persone e la formazione devono rimanere al centro dell’agenda politica e sociale altrimenti saremo destinati a perdere definitivamente la partita della competitività e della crescita, vere autentiche sfide per il successo delle imprese”.