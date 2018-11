Priolo, commemorati i caduti dell'attentato di Nassiriya

E’ stata celebrata oggi, a Priolo in piazza “Caduti di Nassiriya”, la cerimonia in ricordo dell’attentato, in cui persero la vita diverse persone tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito italiano, 11 civili di cui 2 italiani e 9 di origine irachena e una ventina di feriti tra militari e civili, a causa della deflagrazione, dinanzi alla base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei carabinieri, di un camion cisterna, carico di esplosivo.

In mattinata, su iniziativa della associazione Lamba doria, è stata deposta una corona di alloro presso il monumento edificato in ricordo dei caduti di Nassiriya.

Alla cerimonia hanno preso, tra gli altri parte: l’onorevole Filippo Scerra, il sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni, il referente per Priolo dell’associazione “Lamba Doria”,Rosario Pulvirenti, il comandante della Compagnia Carabinieri di Siracusa, Maggiore Alessandro Chichi e il comandante della Stazione dei Carabinieri locale, Mar. Magg. Natalino Barbagallo.