Siracusa, spaccio di droga in piazza San Metodio: arrestato 24enne

E' stato colto in flagranza di reato, dai Carabinieri, Tommaso Liotta, 24 anni, disoccupato, siracusano, con precedenti, mentre cedeva dosi di sostanza stupefacente ad un assuntore locale in piazza San Metodio. Inoltre, a seguito di perquisizione personale e della zona circostante, i militari hanno rinvenuto 5 dosi di marijuana confezionate singolarmente all’interno di una cavità del tronco di una palma, probabilmente utilizzata da Liotta come posto sicuro dove nascondere la droga e da cui prelevarla volta per volta.

L’arrestato è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari